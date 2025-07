Napoli, ok del Comune per riapertura lavori al terzo anello del Maradona

Via libera alla rifunzionalizzazione del terzo anello dello stadio "Maradona". La Giunta comunale di Napoli, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Edoardo Cosenza, e dell'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento. Il quadro economico preliminare prevede un importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di 9.629.821,44 euro. L'obiettivo dell'Amministrazione è ampliare la capacità ricettiva dell'impianto di Fuorigrotta per garantire una più ampia fruizione in occasione degli eventi sportivi e culturali. Il terzo anello della struttura fu realizzato nell'ambito degli interventi per i Campionati Mondiali di calcio del 1990 in modo da incrementare la capienza complessiva dell'impianto. Nel 2004, a seguito del rilevamento di vibrazioni percepite nelle aree circostanti lo stadio e delle successive verifiche tecniche, il settore fu interdetto, con la conseguente riduzione della capienza dello stadio.