Napoli, oggi gli accertamenti per Rrahmani

Le condizioni di Rrahmani preoccupano, e non poco, il Napoli. Il difensore azzurro si è infortunato durante il match tra Svizzera e Kosovo riportando un problema muscolare per il quale si teme un lungo stop. Dopo gli esami a cui si è sottoposto in patria, oggi il calciatore rientrerà in Italia per ulteriori accertamenti, anche se nel frattempo si parla già di uno stop per almeno un mese. Se confermato, Rrahmani potrebbe essere indisponibile per le partite contro Fiorentina, Manchester City, Pisa, Milan, Sporting e Genoa.