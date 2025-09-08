Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, oggi gli accertamenti per Rrahmani

08 Set 2025 - 09:32

Le condizioni di Rrahmani preoccupano, e non poco, il Napoli. Il difensore azzurro si è infortunato durante il match tra Svizzera e Kosovo riportando un problema muscolare per il quale si teme un lungo stop. Dopo gli esami a cui si è sottoposto in patria, oggi il calciatore rientrerà in Italia per ulteriori accertamenti, anche se nel frattempo si parla già di uno stop per almeno un mese. Se confermato, Rrahmani potrebbe essere indisponibile per le partite contro Fiorentina, Manchester City, Pisa, Milan, Sporting e Genoa. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

01:08
DICH GATTUSO su volley 7/9 DICH

Gattuso: "Complimenti alle ragazze del Volley"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:44
Insigne sogno di Sarri

Insigne sogno di Sarri

01:21
Pogba, altro retroscena

Pogba era arrivato a pesare quasi 100 chili

01:34
Che prestazione a Pisa

Soulé si è preso la Roma

01:28
Nuovo Milan da riscatto

Milan, c'è il Bologna per il riscatto

01:33
Lucca in rampa di lancio

Napoli, c'è Lucca in rampa di lancio

01:31
Lautaro sogna e segna

Inter, Lautaro sogna e segna

01:30
Di Gregorio imbattuto

Juve, Di Gregorio imbattuto all'esame Inter

01:07
Israele prossimo ostacolo

Italia, Israele prossimo ostacolo

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

Portiere 13enne aggredito, la Figc fa marcia indietro: niente invito a Coverciano dopo la squalifica

DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:12
Nazionale, Ventura: "Gattuso ha riportato serenità e allegria"
09:32
Napoli, oggi gli accertamenti per Rrahmani
23:22
Rodri: "Chi deve vincere il Pallone d'Oro? Ho due nomi. Ma per affetto..."
22:47
La sindaca Salis al presidente Sucu: "Auguri per il 132° compleanno del Genoa"
21:13
Haaland saluta Akanji: "Top player. Orgoglioso di esser stato tuo compagno squadra"