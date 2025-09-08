Bologna, procede il recupero di Casale. Esami per Sulemana

Importanti notizie dall'infermeria per il Bologna. Casale sta recuperando bene dall'infortunio che l'aveva bloccato lo scorso 24 agosto anche se è difficile vederlo in campo nella sfida di domenica contro il Milan a San Siro. Non si vogliono forzare i tempi, più facile un rientro contro il Genoa oppure in Europa League nella trasferta contro l'Aston Villa. Situazione diversa invece per Sulemana: il centrocampista è atteso oggi in città per sottoporsi agli esami dopo il problema fisico accusato i giorni scorsi con il Ghana. Per lui si teme uno stop di oltre un mese.