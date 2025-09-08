Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, procede il recupero di Casale. Esami per Sulemana

08 Set 2025 - 12:05

Importanti notizie dall'infermeria per il Bologna. Casale sta recuperando bene dall'infortunio che l'aveva bloccato lo scorso 24 agosto anche se è difficile vederlo in campo nella sfida di domenica contro il Milan a San Siro. Non si vogliono forzare i tempi, più facile un rientro contro il Genoa oppure in Europa League nella trasferta contro l'Aston Villa. Situazione diversa invece per Sulemana: il centrocampista è atteso oggi in città per sottoporsi agli esami dopo il problema fisico accusato i giorni scorsi con il Ghana. Per lui si teme uno stop di oltre un mese. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

01:08
DICH GATTUSO su volley 7/9 DICH

Gattuso: "Complimenti alle ragazze del Volley"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:44
Insigne sogno di Sarri

Insigne sogno di Sarri

01:21
Pogba, altro retroscena

Pogba era arrivato a pesare quasi 100 chili

01:34
Che prestazione a Pisa

Soulé si è preso la Roma

01:28
Nuovo Milan da riscatto

Milan, c'è il Bologna per il riscatto

01:33
Lucca in rampa di lancio

Napoli, c'è Lucca in rampa di lancio

01:31
Lautaro sogna e segna

Inter, Lautaro sogna e segna

01:30
Di Gregorio imbattuto

Juve, Di Gregorio imbattuto all'esame Inter

01:07
Israele prossimo ostacolo

Italia, Israele prossimo ostacolo

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

Portiere 13enne aggredito, la Figc fa marcia indietro: niente invito a Coverciano dopo la squalifica

Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Bilbao, Alvarez sospeso dalla commissione Uefa per 10 mesi
12:22
Inter Miami, 6 giornate di squalifica a Suarez dopo lo sputo
12:05
Bologna, procede il recupero di Casale. Esami per Sulemana
11:28
Tottenham, respinte due offerte per l'acquisizione del club
10:12
Nazionale, Ventura: "Gattuso ha riportato serenità e allegria"