Tottenham, respinte due offerte per l'acquisizione del club

Dopo l'addio di Daniel Levy, ex presidente degli Spurs, il consiglio di amministrazione del Tottenham e l'azionista di maggioranza Enic Sports & Developments Holdings Ltd, hanno dichiarato di aver "inequivocabilmente respinto" due manifestazioni d'interesse per l'acquisizione del club. Il board dei londinesi ha infatti ribadito che la società "non è in vendita" nonostante gli approcci di PCP International Fincance, guidato da un ex azionista del Newcastle, Amanda Staveley, e di un consorzio cinese.