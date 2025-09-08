Inter Miami, 6 giornate di squalifica a Suarez dopo lo sputo

Stangata per Luis Suarez, dopo lo sputo a un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders al termine della finale di Leagues Cup. L'uruguaiano è stato squalificato per ben 6 giornate: "Al termine della partita, il giocatore dell'Inter Miami Luis Suárez è stato denunciato dalla Commissione Arbitrale per aver sputato su un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders - si legge nella nota ufficiale -. In conformità con l'Articolo 4.2 C del Regolamento della Coppa di Lega 2025, la Commissione Disciplinare ha imposto a Luis Suárez una sospensione di sei partite. Di conseguenza, non potrà partecipare almeno alla prossima edizione della Leagues Cup finché non avrà scontato l'intera sanzione".