Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter Miami, 6 giornate di squalifica a Suarez dopo lo sputo

08 Set 2025 - 12:22

Stangata per Luis Suarez, dopo lo sputo a un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders al termine della finale di Leagues Cup. L'uruguaiano è stato squalificato per ben 6 giornate: "Al termine della partita, il giocatore dell'Inter Miami Luis Suárez è stato denunciato dalla Commissione Arbitrale per aver sputato su un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders - si legge nella nota ufficiale -. In conformità con l'Articolo 4.2 C del Regolamento della Coppa di Lega 2025, la Commissione Disciplinare ha imposto a Luis Suárez una sospensione di sei partite. Di conseguenza, non potrà partecipare almeno alla prossima edizione della Leagues Cup finché non avrà scontato l'intera sanzione".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

01:08
DICH GATTUSO su volley 7/9 DICH

Gattuso: "Complimenti alle ragazze del Volley"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:44
Insigne sogno di Sarri

Insigne sogno di Sarri

01:21
Pogba, altro retroscena

Pogba era arrivato a pesare quasi 100 chili

01:34
Che prestazione a Pisa

Soulé si è preso la Roma

01:28
Nuovo Milan da riscatto

Milan, c'è il Bologna per il riscatto

01:33
Lucca in rampa di lancio

Napoli, c'è Lucca in rampa di lancio

01:31
Lautaro sogna e segna

Inter, Lautaro sogna e segna

01:30
Di Gregorio imbattuto

Juve, Di Gregorio imbattuto all'esame Inter

01:07
Israele prossimo ostacolo

Italia, Israele prossimo ostacolo

01:41
Retegui, gol e assist

Italia: Retegui, gol e assist

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

Portiere 13enne aggredito, la Figc fa marcia indietro: niente invito a Coverciano dopo la squalifica

Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Bilbao, Alvarez sospeso dalla commissione Uefa per 10 mesi
12:22
Inter Miami, 6 giornate di squalifica a Suarez dopo lo sputo
12:05
Bologna, procede il recupero di Casale. Esami per Sulemana
11:28
Tottenham, respinte due offerte per l'acquisizione del club
10:12
Nazionale, Ventura: "Gattuso ha riportato serenità e allegria"