Nazionale, Ventura: "Gattuso ha riportato serenità e allegria"

"La partita contro l'Estonia è stata bella soprattutto dal punto di vista della voglia. Ho avuto la sensazione che ci fosse una grande disponibilità reciproca. Gattuso ha riportato serenità, un po' di fiducia e un pizzico di allegria. Si è rivisto spirito di sacrificio ed entusiasmo nella squadra. Tutti segnali positivi, mi auguro sia l'inizio di qualcosa, in attesa di test più probanti dell'Estonia". Così Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, ospite a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'inizio del nuovo corso Gattuso sulla panchina azzurra.