Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Milan. "Studio i rigoristi prima di ogni partita, per fortuna sono riuscito a pararlo perché era un momento delicato - ha detto il portiere del Napoli -. La vittoria di oggi ci permettere di provare a restare attaccati all'Inter. Ci crediamo siamo lì e non possiamo mollare adesso, l'Inter corre forte e dobbiamo provare a restare in alto per rubare qualche punto".