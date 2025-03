Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata con l'Inter al Maradona ha sottolineato: "Una magnifica sensazione, non siamo felici perché volevamo vincere ma questo è il calcio. All'intervallo Conte ci ha detto di continuare ad attaccare". Su Billing ha aggiunto: "È un giocatore molto importante per noi, che si allena sempre al cento per cento e sta crescendo tanto".