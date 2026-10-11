Napoli, la frecciata di Lang: "Allegri mi dà fiducia, Conte non mi parlava"

11 Ott 2026 - 10:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Noa Lang © italyphotopress

Noa Lang © italyphotopress

In gol nel corso di Napoli-Frosinone, Noa Lang sembra aver ritrovato la fiducia sotto la gestione Allegri. Dopo un'estate trascorsa alla porta, l'olandese è centrale nel nuovo progetto, e nel post-partita del Maradona l'ex Maradona ha tirato una frecciata ad Antonio Conte. "La scorsa stagione con l'altro allenatore è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri - ha detto il fantasista a Dazn -. La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo".

Leggi anche

Allegri: "De Bruyne meglio da play ma lui ha idee diverse. Sul rigore... "

Ultimi video

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

01:28
DICH DIEGO CARLOS POST INTER DICH

Diego Carlos: "Abbiamo cercato il gol e questo è positivo"

02:09
DICH GILARDINO POST INTER DICH

Gilardino: "C'è amarezza, ma possiamo migliorare"

03:27
DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

00:43
MCH INFORTUNIO SVILAR X 3 MCH

Il momento dell'infortunio di Svilar in allenamento il 2 ottobre

01:18
DICH SPALLETTI SU CONDANNA A VINCERE DICH

Spalletti: "Juve condannata a vincere""

01:51
DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

01:12
MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

01:12
MCH CARDINALE SE NE VA DA MILANELLO CON CAPPELLINO TRUMPIANO 10/10 MCH

Cardinale sfoggia il cappellino Make Milan Great Again

00:26
DICH GATTUSO SU CLASSIFICA PER SITO 10/10 DICH

Gattuso e la classifica: "Penso solo al Monza, ma vogliamo continuare a stupire"

02:30
DICH GASPERINI VIGILIA COMO 10/10 DICH

Gasperini: "Svilar? Una brutta tegola, adesso tocca a Gollini"

01:10
DICH AMORIM SU SPINGERE SULL'ACCELERATORE 10/10 DICH

Milan, Amorim: "È il momento di spingere sull'acceleratore"

01:13
DICH GATTUSO SU SOSTA PER SITO 10/10 DICH

Lazio, Gattuso: "La squadra sta bene, avanti con umiltà"

00:56
DICH AMORIM SU DIFESA A 4 O A 3 PER SITO 10/10 DICH

"Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? Qualcosa ho in mente per far giocare sempre meglio i miei"

01:01
DICH AMORIM SU GONçALO RAMOS PER SITO 10/10 DICH

Milan, Amorim: "Io penso alla squadra, non a come Ramos possa segnare più gol"

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

I più visti di Calcio

Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

Ala destra - Lionel Messi

Da un tovagliolo al... miliardo: Forbes fa i conti in tasca a Messi, quanto ha guadagnato in carriera?

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

DICH DIMARCO DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Dimarco: "Campionato o Champions? Non si sceglie"

Palladino verso la trasferta di Lecce: "Bisogna lavorare tanto, serve pazienza"

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:47
Real Madrid, arriva il messaggio social di Vinicius dopo il rosso. E risponde Bellingham
10:38
Juve, Neto assente per... squalifica: la ricostruzione
Noa Lang
10:27
Napoli, la frecciata di Lang: "Allegri mi dà fiducia, Conte non mi parlava"
23:22
Napoli, polemiche per il fallo su Hojlund: "Un rigorino"
23:12
"Perché non lo calcia Kevin?" Allegri si arrabbia e Hojlund sbaglia, poi l’abbraccio