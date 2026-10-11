Napoli, la frecciata di Lang: "Allegri mi dà fiducia, Conte non mi parlava"

In gol nel corso di Napoli-Frosinone, Noa Lang sembra aver ritrovato la fiducia sotto la gestione Allegri. Dopo un'estate trascorsa alla porta, l'olandese è centrale nel nuovo progetto, e nel post-partita del Maradona l'ex Maradona ha tirato una frecciata ad Antonio Conte. "La scorsa stagione con l'altro allenatore è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri - ha detto il fantasista a Dazn -. La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo".