Napoli, Koulibaly: "Garcia ha bisogno di tempo, i giocatori sono con lui"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il difensore senegalese a Sportmediaset: "Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione"

Kalidou Koulibaly, ospite nella diretta Instagram di Marialuisa Jacobelli, ha parlato del Napoli, dove ha giocato 7 stagioni, e in particolare del futuro di Rudi Garcia, che pare avere le ore contate in panchina. Il difensore senegalese sta al fianco dell'allenatore francese: "Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l'hanno confermato. Devono continuare a lavorare come sempre e andrà tutto bene. Spero per lui che la società avrà la pazienza di farlo lavorare tranquillamente". Su di lui aleggia lo spettro di Antonio Conte: "È un grande allenatore, lo conosco bene, mi ha sempre cercato nelle squadre in cui ha allenato. Lo stimo molto e lui lo sa, come stimo molto Garcia. Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione, spero che lascino ancora del tempo a Garcia".

La favorita per lo scudetto di Koulibaly "Tutte le squadre si sono rinforzate. Milan, Inter e Juve stanno bene e penso che il Napoli possa tornare ai livelli dell'anno scorso. Il Napoli è la mia favorita, spero che vincano campionato e coppe. Il mio cuore sta con il Napoli".

Koulibaly ha lasciato il Chelsea dopo solo una stagione: impossibile dire no alla super offerta dell'Arabia, una montagna di soldi che servirà anche per la sua fondazione. "Era un'idea che avevo già da tanti anni, abbiamo aspettato il momento giusto per aiutare la mia gente - ha aggiunto Koulibaly -. Con questo nuovo contratto ho avuto la possibilità di fare tante nuove cose, ho tante idee. Così ho deciso di fare questo ospedale pediatrico: i lavori cominceranno dal primo di novembre. Con la mia associazione porteremo l'elettricità in diversi villaggi e ci sono in progetto anche delle scuole".

Come è cambiata la sua vita in Arabia "Il Paese mi ha sorpreso, anche la città. La vita è molto bella, la gente è rispettosa. Mi hanno subito messo a mio agio. Fa un po' caldo, ma è una bellissima esperienza. Sono tante le differenze con l'Europa. Fa tanto caldo e ci alleniamo alla sera, verso le 19 o le 20. Ho scoperto tante nuove cose.

Tra i compagni anche Neymar "Ho la fortuna di giocare con grandi calciatori. Neymar è un grandissimo calciatore, uno dei migliori con cui abbia mai giocato. Abbiamo un'immagine di lui sbagliata, vedo un'altra persona rispetto ai social. Vedo un grande professionista, non è ancora al 100% ma crescerà. È una persona molto buona e gentile a cui piace scherzare. A chi dice che è una persona arrogante è esattamente il contrario, si ferma sempre a fare foto coi tifosi ed è molto disponibile".