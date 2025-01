Napoli-Juve: intervista a Massimo Mauro

"Nel calcio di oggi le coppe sono fondamentali e l’Inter ha una rosa adeguata per affrontare entrambe le competizioni. Per Conte è importante non avere le coppe perché ha il tempo di ricostruire una squadra che l’Inter ha già solida. Resto del parere che le Coppe è più svantaggioso (psicologicamente) guardarle in tv che giocarle. Inzaghi e Conte hanno per forze giuste per i loro obbiettivi e non credo che vogliano interventi sul mercato che potrebbero snaturare gli equilibri interni. Possiamo aspettarci dal Napoli solo la sostituzione di Kvara ma il mercato non cambierà la corsa scudetto".