Nella vittoria contro il Milan c'è un unico neo per il Napoli: Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio nel finale a causa di un problema al ginocchio ed è uscito dal campo zoppicando. Il metronomo del centrocampo di Conte sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore per valutare l'entità dell'infortunio. In casa Napoli si incrociano le dita.