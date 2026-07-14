Lazio: prosegue il ritiro a Formello, Patric fermo ai box

La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello dove ieri è iniziato ufficialmente il ritiro pre campionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduto per la squadra alla quale non ha preso parte - oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto - anche Patric che, come riporta un comunicato della società, "è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato" con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni.