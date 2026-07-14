Genoa, entusiasmo per la seduta a porte aperte

14 Lug 2026 - 19:38
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Un migliaio di tifosi, sulla gradinata del centro sportivo ma anche nella collinetta retrostante, ha salutato l'allenamento a porte aperte del nuovo Genoa di Daniele De Rossi che giovedì partirà per il ritiro di Moena. Fuochi d'artificio, fumogeni e cori di sostegno hanno accolto i giocatori presenti sul campo accompagnati a sorpresa dal presidente Sucu. Il patron rossoblù era atteso in visita del ritiro di Moena ma ha voluto anticipare la sua presenza proprio per salutare e ringraziare i tifosi presenti che lo hanno corrisposto con il coro "Portaci, portaci in Europa". Presenti i gruppi della Gradinata Nord e uno striscione "Questa è la tua gente, Ultras nella mente" a firma Vecchia Sestri. La squadra domani godrà di un giorno di riposo e giovedì mattina raggiungerà la Val di Fassa dove rimarrà fino al 26 luglio. Al gruppo si aggregherà anche l'ultimo colpo, il centrocampista ivoriano Traorè che oggi ha sostenuto approfondite visite mediche, è reduce da un infortunio muscolare, e che domani firmerà il contratto con il Genoa.

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