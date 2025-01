Napoli, Grassani: "Clausola compromissoria? Rispettate norme dello sport"

"Il Napoli ed il suo presidente, hanno agito con assoluta trasparenza, correttezza e rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo. Diverse interpretazioni non meritano commento". Così l'avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, a radio Crc, sulla questione di un paventato procedimento compreso penalizzazione del Napoli per violazione della clausola compromissoria per un presunto ricorso avanzato contro l'elezione di Ezio Simonelli, come nuovo presidente della Lega Serie A.