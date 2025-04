Napoli, Gilmour: "Andare in giro con McTominay è una follia"

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato al New York Times della sua stagione in Italia e di come si trova in città: "Puoi uscire in città. Ti fai notare, ma è una cosa carina. Le persone vogliono solo congratularsi con te, dirti di continuare a fare quello che stai facendo. Se esci con Scott McTominay, è una follia: lo riconoscono subito. La cultura, lo stile di vita, la città sono totalmente diversi. Sperimenti cose che non faresti nel Regno Unito. È un'esperienza che ti apre gli occhi".