I mille guai del Napoli: 153 partite saltate per infortunio e purtroppo per Conte non è finita qui

Non è nemmeno facile trovare una spiegazione a tutto quello che sta accadendo. L'allenatore è lo stesso, lo staff che gli sta intorno pure. I campi di allenamento non sono cambiati rispetto a dove lavorava la squadra che ha conquistato il quarto scudetto della storia. L'ipotesi più verosimile per questa escalation può essere l'aumento esponenziale degli impegni e dello stress. Nel 2024-25, il Napoli aveva in programma solo il campionato, anche la Coppa Italia è stata abbandonata molto presto. La concentrazione era focalizzata sull'unico appuntamento settimanale del campionato. Quest'anno i ritmi sono stati accelerati. Una partita di Champions League - lo ha sempre detto Arrigo Sacchi - assorbe il triplo delle energie fisiche e mentali rispetto a una gara di campionato. Dura molto più di quei 90 minuti, ha un pre e un post che consumano.