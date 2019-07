"Sono felice di essere qui. Mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c'è aria di famiglia". Così il nuovo centrocampista del Napoli Eljif Elmas nel corso della conferenza stampa di presentazione dal ritiro di Dimaro. "Ho sentito il calore e l'amore per il Napoli. Adesso voglio ripagarli della fiducia e fare bene quando scenderò in campo", ha aggiunto. Sul rapporto con Carlo Ancelotti, il giocatore macedone ha detto: "Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Ronaldo? Il suo nome non mi spaventa".