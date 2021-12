Napoli: è morto Hugo Maradona, il fratello di Diego

AVEVA 52 ANNI

Aveva 52 anni e viveva a Monte di Procida: fatale un arresto cardiaco

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto all'età di 52 anni causa di un arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte. Il decesso di Hugo Maradona arriva a un anno dalla morte di Diego Armando, avvenuto il 25 novembre 2020 in Argentina. twitter

Fratello minore di Diego, anche Hugo intraprese la carriera di calciatore da giovanissimo, ma non riuscì a sfondare come il Pibe de Oro. A 18 anni lo acquistò il Napoli che lo girò subito in prestito all'Ascoli, allora impegnato in Serie A.

Da lì poi un lungo girovagare: Rayo Vallecano in Spagna, Rapid Vienna, il Mondiale Under-16 con l'Argentina in Cina, poi esperienze in Venezuela e Giappone prima di rientrare a Napoli per ritirarsi, dedicarsi al calcio giovanile e iniziare l'avventura da allenatore in squadre minori.