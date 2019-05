NAPOLI, DIFFERENZIATO PER DIAWARA

08/05/2019

Seduta pomeridiana a Castelvolturno per il Napoli in preparazione del match di domenica alle 18 contro la Spal. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e attivazione con l'ausilio di ostacoli bassi, per poi svolgere torello e lavoro tecnico-tattico. Successivamente partitina a campo ridotto seguita da esercitazioni al tiro. Diawara ha svolto un lavoro differenziato.