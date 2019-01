NAPOLI, DE LAURENTIIS: "VITTORIA DEDICATA A SANDULLI..."

20/01/2019

Dopo il 2-1 sulla Lazio, Aurelio De Laurentiis si è presentato in sala stampa: "Abbiamo dimostrato che la squadra sa giocare in modo straordinario nonostante le assenze importnati. Ringrazio un napoletano doc come il professor Sandulli (giudice federale che ha confermato la squalifica di Koulibaly dopo Inter-Napoli, ndr), al quale dedichiamo questa partita" le parole del presidente del Napoli.