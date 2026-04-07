Napoli, De Laurentiis show: salta con i tifosi al coro "Chi non salta juventino è"

Scena virale a Los Angeles: Aurelio De Laurentiis scatenato con i tifosi del Napoli alla première di Ag4in. Foto, cori e sfottò alla Juve

07 Apr 2026 - 09:47
© Da video

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Entusiasmo travolgente quello dei tifosi americani del Napoli all'Egyptian Theatre di Hollywood, dove Aurelio de Laurentiis ha assistito alla première statunitense di "Ag4in", documentario dedicato alla conquista del quarto scudetto del 2025. A margine dell'evento, il presidente azzurro ha scattato foto coi tifosi e si è lasciato andare saltando con loro al coro "Chi non salta juventino è".

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