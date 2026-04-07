Si sente male sulle tribune e muore, l'Eintrahct: "Siamo addolorati, era un nostro tifoso fedele"

07 Apr 2026 - 10:54

"L'Eintracht Francoforte ha appreso con tristezza la notizia che lo spettatore che aveva avuto bisogno di cure mediche d'urgenza durante il secondo tempo della partita di Pasqua contro il Colonia è deceduto in ospedale domenica. L'uomo di 87 anni, socio di lunga data dell'Eintracht Francoforte abbonato, ha subito un arresto cardiaco durante la partita. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, le sue condizioni non si sono potute stabilizzare". Inizia così il lungo post social dell'Eintracht Francoforte che piange la scomparsa di un suo fedele tifoso, sentitosi male due giorni fa.

E ancora: "Quando una persona ci viene portata via davanti ai nostri occhi, è quasi impossibile trovare le parole giuste. La famiglia dell'Eintracht è profondamente addolorata. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici in lutto. Ringraziamo i soccorritori che inizialmente hanno lottato con successo, ma purtroppo invano, per salvare la vita del nostro tifoso, e tutti i tifosi e i visitatori per il loro sostegno e la loro sensibilità in questo momento difficile". 

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