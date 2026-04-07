Si sente male sulle tribune e muore, l'Eintrahct: "Siamo addolorati, era un nostro tifoso fedele"

E ancora: "Quando una persona ci viene portata via davanti ai nostri occhi, è quasi impossibile trovare le parole giuste. La famiglia dell'Eintracht è profondamente addolorata. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici in lutto. Ringraziamo i soccorritori che inizialmente hanno lottato con successo, ma purtroppo invano, per salvare la vita del nostro tifoso, e tutti i tifosi e i visitatori per il loro sostegno e la loro sensibilità in questo momento difficile".