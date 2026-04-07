San Marino in amichevole il 5/6 contro il Bangladesh

07 Apr 2026 - 11:03

Anche la terza delle quattro amichevoli internazionale di San Marino, da calendarizzare nelle finestre Fifa di marzo e giugno 2026, assume i crismi dell'ufficialità. Dopo i recenti confronti con Isole Faroe (1-2) ed Andorra (0-0), la squadra di Cevoli incrocerà la Nazionale del Bangladesh il 5 giugno. Si tratterà della prima gara ufficiale con una selezione della Confederazione asiatica (Afc) per quanto riguarda la storia calcistica internazionale di San Marino che negli ultimi anni si è aperto ad incontri extraeuropei - a partire da Capo Verde-San Marino disputato a Murcia nel 2022. Dopo l'esperienza con la selezione afferente alla CAF, tre amichevoli amichevoli con Nazionali in orbita Concacaf (Saint Lucia e Saint Kitts & Nevis) inframezzate da un nuovo doppio confronto con un'africana (Seychelles). Anche per la Nazionale del Bangladesh l'amichevole di Serravalle avrà il sapore di un inedito: mai le Tigri del Bengala hanno disputato incontri con formazioni europee ed in giugno calcheranno per la prima volta anche un impianto di gioco del Vecchio Continente. L'inedito asiatico si disputerà al San Marino Stadium di Serravalle, il prossimo 5 giugno. Ancora da determinare con esattezza l'orario del calcio d'inizio, con probabile collocazione nel tardo pomeriggio - come avvenuto recentemente con Andorra. Il Bangladesh occupa la 181° posizione del ranking Fifa, essendo sceso di un gradino dopo le sconfitte di marzo con Vietnam e Singapore.

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