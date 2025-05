Corsa Champions, Lazio a Empoli con problema diffidati

La Lazio, dopo il pareggio interno contro il Parma, punta decisa verso la trasferta di Empoli, gara cruciale per la rincorsa Champions che vede i biancocelesti a due punti dal quarto posto, occupato dalla Juventus attesa dallo scontro diretto con il Bologna. Contro la squadra di D'Aversa il tecnico Baroni dovrà ancora fare a meno di Tavares, Lazzari e Patric, fermi ai box a causa dei rispettivi infortuni, e gestire il rischio squalifica che pesa su Rovella, Zaccagni e Belahyane, diffidati e costretti, in caso di ammonizione, a saltare proprio la sfida ai bianconeri in programma sabato 10 maggio alle ore 18 allo stadio Olimpico. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico laziale con Castellanos a guidare l'attacco e Pedro che, dopo la doppietta contro il Parma, cerca un posto da titolare. Intanto la società ha nominato Emanuele Floridi, il cui nome compare nelle intercettazioni sulla vicenda dossieraggio e ascoltato dalle autorità come persona informata sui fatti senza mai essere indagato, come nuovo responsabile della strategia ed organizzazione della comunicazione della società biancoceleste. Floridi, da sempre vicino al presidente Lotito e che in passato ha ricoperto incarichi presso istituzioni pubbliche e aziende private, specializzandosi in relazioni istituzionali, strategie mediatiche e gestione della comunicazione, avrà il compito di potenziare e sviluppare ulteriormente le strategie e l'organizzazione di comunicazione della società.