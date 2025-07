Napoli, Conte: "Contenti di avere De Bruyne, ha voglia di mettersi in gioco"

"De Bruyne è un calciatore conosciuto, che ha già raggiunti livelli altissimi nella sua carriera. Ha 34 anni, ha ancora tanto da dare al calcio. Lui ha voglia di mettersi in gioco, alla fine giocare in Italia penso sia sempre un piacere". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella prima conferenza stampa della stagione 2025/26 dal ritiro di Dimaro. "È un calciatore che non ha bisogno di presentazione, volevamo alzar la qualità della rosa, parliamo di un centrocampista che per tanti anni è stato tra i più forti al mondo - ha aggiunto - Viene da noi per una nuova sfida però si è già calato molto bene nella realtà. Siamo contenti di averlo con noi, in un processo di costruzione".