"Bisogna fare i complimenti all'Inter, ha raggiunto la semifinale contro una squadra molto forte. Non c'era bisogno di questa partita per capire quanto fosse forte, non a caso è in corsa in tutte le competizioni, questo rafforza ancor più il campionato che stiamo facendo. Significa che stiamo facendo anche noi qualcosa di veramente straordinario". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza.