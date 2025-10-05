Logo SportMediaset
Napoli, Beukema: "Mai stato così in forma: merito di Conte"

05 Ott 2025 - 14:24

Sam Beukema è arrivato da pochi mesi a Napoli ma, a sentire da quello che racconta al quotidiano olandese AD, l'ambientamento sta proseguendo più che bene: “Mi sento davvero molto bene qui fin dal primo giorno. Le richieste sono ancora più alte di quelle a cui ero abituato, giochiamo anche tatticamente in modo diverso che a Bologna, ma grazie anche a qualche infortunio sto avendo molti minuti. E sta andando piuttosto bene, penso. Con tutti questi campioni intorno a me, poi, è facile trovarsi bene fin da subito. Solo uno come De Bruyne ti spinge automaticamente a dare di più, ogni giorno. Nella mia carriera finora sono sempre riuscito a salire un gradino alla volta. Farò di tutto per riuscirci anche qui”. 

Uno dei fattori principali che l'ha spinto a scegliere il Napoli è stata la presenza di Antonio Conte e i suoi metodi di allenamento: "In preparazione abbiamo iniziato subito con due ritiri, dove avevamo quasi sempre due lunghe sessioni al giorno, spesso senza toccare il pallone. Ora è un po’ diverso con tutte queste partite infrasettimanali ma continuiamo comunque a percorrere tantissimi chilometri. Credo di non essere mai stato così in forma. Alla fine questo dovrà fare la differenza nelle nostre partite”.

Poi, per chiudere, un commento sulla vita a Napoli e le differenze con l'Olanda: “Qui a Napoli tutto è più intenso, più grande, più estremo. È pura follia, ma in senso positivo. La gente qui è completamente ‘pazza’ per il calcio. Volevo assolutamente vivere tutto questo, ed è stata una delle ragioni per cui ho scelto questo club. Non è affatto paragonabile con l’Olanda, ma qui mi sto trovando davvero molto bene. Naturalmente so anche cosa abbia significato Diego Maradona per la gente qui: era come un Dio. È incredibile quanto lo amino ancora oggi”. 

