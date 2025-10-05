Napoli, Beukema: "Mai stato così in forma: merito di Conte"

Sam Beukema è arrivato da pochi mesi a Napoli ma, a sentire da quello che racconta al quotidiano olandese AD, l'ambientamento sta proseguendo più che bene: “Mi sento davvero molto bene qui fin dal primo giorno. Le richieste sono ancora più alte di quelle a cui ero abituato, giochiamo anche tatticamente in modo diverso che a Bologna, ma grazie anche a qualche infortunio sto avendo molti minuti. E sta andando piuttosto bene, penso. Con tutti questi campioni intorno a me, poi, è facile trovarsi bene fin da subito. Solo uno come De Bruyne ti spinge automaticamente a dare di più, ogni giorno. Nella mia carriera finora sono sempre riuscito a salire un gradino alla volta. Farò di tutto per riuscirci anche qui”.