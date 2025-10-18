Nainggolan: "Aspettiamo prima di esaltare Pio Esposito"

Radja Nainggolan, doppio ex di Roma e Inter, parla a ruota libera verso la sfida di stasera: "La Roma di Gasperini non gioca un grande calcio, è imparagonabile rispetto all'Atalanta. Ma se fa punti così, dove può arrivare quando i giocatori capiranno i movimenti che chiede l'allenatore? Soulé è un talento vero mentre su Dovbyk lasciamo stare: io giocavo con gente come Dzeko... Barella è il più simile a me, non si nasconde e prende responsabilità. Calhanoglu non si può discutere. E su Pio Esposito: facciamolo segnare prima di esaltarlo troppo. Lo dico per lui" le parole alla Gazzetta.