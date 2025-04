Nagelsmann elogia Hummels: "Modello per un'intera generazione"

Il commissario tecnico della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha elogiato Mats Hummels definendolo un "modello per un'intera generazione di difensori" che "ha stabilito standard internazionali nei suoi anni migliori". "Non è stato solo un eccellente difensore centrale della nazionale e ha interpretato la sua posizione in modo moderno", ha detto Nagelsmann dopo che il difensore tedesco della Roma ha annunciato il suo ritiro alla fine di questa stagione. Hummels ha giocato la sua 78ª e ultima partita internazionale sotto Nagelsmann nel novembre 2023. Il tecnico non lo ha convocato per gli Europei casalinghi del 2024. "Si capiva sempre cosa significasse per lui giocare per la Germania. Molti giocatori hanno beneficiato della sua esperienza e della sua comprensione tattica, anche dopo la vittoria della Coppa del Mondo 2014, dove è stato un pilastro centrale della squadra", ha dichiarato Nagelsmann, aggiungendo che "la nazionale deve ringraziare molto Mats".