Multa per coreografia anti-Juve, la Fiorentina valuta ricorso

La Fiorentina ha deciso di muoversi dopo la multa da 50.000 euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica prima della partita contro la Juventus, ritenuta "oltraggiosa" nei riguardi del club bianconero, nonché per alcuni cori e il lancio di tre fumogeni. La società viola aveva tempo fino alle 15 di oggi per comunicare, cosa che ha fatto, il preannuncio che consente di usufruire di altri cinque giorni per presentare un eventuale ricorso. Questo dipenderà dai vari aspetti al vaglio dei legali della Fiorentina, dai precedenti alla motivazioni della stessa sanzione.