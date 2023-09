MOVIOLA DERBY

Il nostro moviolista analizza i casi arbitrali del derby, arbitro promosso

Graziano Cesari, moviolista Mediaset, ha analizzato per noi i casi arbitrali di Inter-Milan. Intanto un giudizio su Sozza: "Simone merita un 9, perfetto sotto ogni punto di vista. Tecnicamente e atleticamente a livello altissimo, mai sopra le righe. Gli do un voto in più perché c'era anche il vincolo territoriale (è di Seregno) che poteva condizionarlo psicologicamente".

La cronaca: il direttore di gara dopo meno di 30” usa per la prima volta il fischietto per sanzionare un fallo di Barella su Theo Hernandez.

PROTESTE MILAN SUL GOL DI MKHITARYAN: UN PICCOLO DUBBIO PER CESARI

Accese proteste rossonere al quinto minuto: sono due le contestazioni sul vantaggio nerazzurro, in ordine cronologico i contrasti in corsa Dumfries-Giroud e Thuram-Thiaw. Il direttore di gara li considera regolari e il VAR, dopo check, non interviene considerando valide le decisioni prese in campo.

L'opinione di Cesari: "Assolutamente regolare l'ultimo duello tra Thiaw e Thuram, mentre un piccolo dubbio potrebbe esserci su quello precedente- più energico- che ha provocato la caduta di Giroud. E' una questione di intensità della spallata di Dumfries e questa la può valutare bene solo l'arbitro in campo, quindi il VAR non può intervenire".

Al 14esimo sbracciano in area nerazzurra Dumfries e Theo Hernandez, il francese cade, ma Sozza è vicino all’azione e non rileva infrazioni.

Al 18esimo errore sulla concessione di un calcio d'angolo all'Inter: l'ultimo a toccare alla palla è, non visto, Thuram.

Prima ammonizione al 24esimo, la riceve Thiaw che non riesce a contenere poco prima dell'ingresso in area un lanciatissimo Thuram sulla fascia destra. Cesari concorda: "Decisione giusta, Thuram anticipa l'avversario che ne frena la corsa".



SECONDO TEMPO: TUTTO OK PER SOZZA

Ripresa in controllo per Sozza che deve intervenire con i cartellini gialli, giusti per Cesari, a Theo Hernandez (fallo tattico su Calhanoglu) e dello stesso turco nerazzurro (in ritardo su Reijnders) al minuto 72.

78esimo, intervento in area in ritardo di Theo Hernandez su Lautaro, che ruba il tempo al francese. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Cesari è sulla stessa linea: "Rigore ineccepibile, ultimo intervento importante in una partita quasi perfetta di Sozza".