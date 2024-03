Mourinho: "Strano essere esonerati dopo due finali europee di fila. Pinto? Non mi interessa"

DA PORTIMAO

Il tecnico portoghese ospite della MotoGP torna a parlare dell'addio alla Roma e sul futuro: "In estate voglio tornare ad allenare"

© Getty Images "Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare. Il Portogallo? Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi". Torna a parlare José Mourinho e lo fa da Portimao, nella sua terra, in occasione del Motomondiale. Il tecnico portoghese, reduce dall'esonero con la Roma, sventolerà la bandiera a scacchi a fine gara e prima dell'inizio ha fatto visita ai box dei diversi team Ducati. "La mia partenza dalla Roma? Non c'è nulla di strano in questo - le sue parole riportate dal quotidiano lusitano A Bola - Difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana".

Nei giorni scorsi l'ex dirigente della Roma Tiago Pinto ha parlato di quanto sia stato difficile l'esonero di Mourinho: "Le sue interviste non mi interessano, non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle - la replica del tecnico - Non ho il minimo interesse. Lavorerà di nuovo con me? No, certamente no. In questo caso non è possibile".