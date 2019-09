Mourinho a Tiki Taka: "Il mio futuro non in Italia"

Stasera dalle ore 23.40 torna su Italia 1 "Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco", il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo. Durante il programma sarà trasmessa un’intervista esclusiva a José Mourinho, ecco un'anticipazione: “L'Inter è la mia casa, la mia famiglia, Moratti un amico, il mio presidente. La storia del Triplete è stata fantastica. Dopo Madrid se fossi tornato a San Siro a festeggiare non sarei mai più andato via dall'Inter. Quando dici addio a una famiglia è una cosa dura da affrontare, quella sera sapevo già che sarei andato via: non potevo dire di no al Real Madrid per la terza volta".