Morto in Canada l'ex presidente dell'Ascoli Francesco Bellini

E' morto a Calgary in Canada, all'età di 77 anni, lo scienziato e imprenditore farmaceutico, Francesco Bellini, ex presidente dell'Ascoli colpito due giorni fa da un grave malore e ricoverato in ospedale. Ad annunciare la scomparsa dell'ex patron, la società Ascoli Calcio. "Un terribile lutto ha scosso improvvisamente l'Ascoli Calcio e tutto l'ambiente bianconero: - annuncia il club sul proprio sito - questa sera (in tarda mattinata in Canada) si è spento, a 77 anni, a Calgary, l'ex Presidente bianconero Francesco Bellini. L'industriale farmaceutico, Cavaliere del Lavoro, un paio di giorni fa era stato colpito da un grave malore, che non gli ha lasciato scampo". Bellini, ricorda la società, "acquisì l'Ascoli Calcio il 6 febbraio 2014, lo riportò in Serie B nella ss 2014/15 restandone alla guida fino al 2018, sempre in cadetteria, ricoprendo gli incarichi di Presidente e Amministratore Unico". "Se ne va una persona dalla grande umanità e semplicità, - prosegue l'Ascoli Calcio - che ha sempre anteposto ad ogni risultato i propri ideali, fondati su correttezza, legalità e trasparenza". Il Presidente dell'Ascoli Calcio Bernardino Passeri, la dirigenza, i dipendenti tutti "esprimono profondo cordoglio alla Signora Marisa Bellini, ai figli Roberto e Carlo, ai nipoti e alla famiglia Bellini tutta per la gravissima perdita, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze".