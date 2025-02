Morto Ginetto Trabaldo, cofondatore dei Fedelissimi del Toro

È morto, a 86 anni, Ginetto Trabaldo, figura storica del tifo del Torino calcio. Fu tra i primi a fondare un gruppo organizzato di tifosi in Italia: con il 'Gruppo sostenitori Granata e poi con 'Club Fedelissimi granata', che diverrà negli anni Ottanta uno dei gruppi storici della curva Maratona, cuore del tifo del Toro, grazie alle coreografie innovative per l'epoca. Dopo nascerà il primo gruppo ultras d'Italia, gli Ultras Granata, nel 1969. Anche la società granata ha voluto ricordare la figura di Trabaldo con una nota: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Trabaldo nel ricordo di Ginetto Trabaldo, figura cardine nella storia del tifo granata. Fu lui a fondare, insieme a Piero Gay, nel 1951 il Gruppo Sostenitori Granata, in seguito divenuto Fedelissimi Granata, primo gruppo organizzato di tifosi d'Italia. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tanti amici il profondo cordoglio e il caloroso abbraccio del mondo granata".