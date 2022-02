Morte Zamparini, Rino Foschi: "Era un fratello, soffriva troppo per morte del figlio"

ADDIO ZAMPARINI

L'ex ds del Palermo: "Si è lasciato andare piano piano"

"E' morto un fratello. Per me lui era questo. Zamparini mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto. Ci siamo sentiti di recente, ma solo via messaggi, ci eravamo ripromessi di vederci presto". Lo ha detto a LaPresse Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo Calcio, appresa la notizia della morte di Maurizio Zamparini.

MIRRI: "LA MORTE DI ZAMPARINI E' UNA GRAVE PERDITA"

"Una grave perdita che chi ama i nostri colori potrà solo lenire con il ricordo imperituro di momenti indelebili e degli anni meravigliosi che ha fatto vivere a ogni tifoso. Dalla storica promozione in Serie A alla finale della Coppa Italia. Zamparini per sempre con noi". Così l'attuale presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'ex patron del club rosanero, Maurizio Zamparini. Al messaggio di Mirri si unisce, con una nota del club di viale del Fante, anche l'ad Rinaldo Sagramola "e tutta la famiglia del Palermo Fc", che esprimono "dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, il presidente piu' vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ogni tifoso".

GRASSO: "CON ZAMPARINI SE NE VA UN GRANDE UOMO DI SPORT"

"Ha fatto raggiungere alla squadra del Palermo risultati mai sperati, ha scoperto talenti e campioni che hanno fatto sognare e divertire tanti tifosi. Se ne è andato un grande uomo di calcio". Così su twitter il senatore Pietro Grasso commenta la morte di Maurizio Zamparini.