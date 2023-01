Morte Vialli, gli eroi di Euro 2020: "Così vero, così importante. Sei stato insegnamento"

CALCIO IN LUTTO

Da Insigne a Locatelli, il ricordo degli azzurri

Gianluca Vialli, insieme a Mancini, è stato la guida degli Azzurri che hanno vinto l'Europeo. Il viaggio è iniziato con il toccante discorso a Coverciano ed è finito a Wembley con il trofeo alzato al cielo. Gli eroi di quell'impresa hanno voluto ricordare il capo di quella delegazione. Manuel Locatelli è stato tra i primi: "Ciao Gianluca.

Ogni tua frase , ogni tuo comportamento e ogni tuo insegnamento li porterò sempre con me .Per me sei stato sei e sarai sempre un esempio . Ti voglio bene . Buon viaggio"

LOCATELLI: "TI VOGLIO BENE"

"Ciao Gianluca. Ogni tua frase , ogni tuo comportamento e ogni tuo insegnamento li porterò sempre con me.

Per me sei stato sei e sarai sempre un esempio. Ti voglio bene. Buon viaggio"

INSIGNE: "COSI' IMPORTANTE"

"Così vero, così importante, grazie Luca. Un periodo fantastico, un ricordo per sempre!"

BERARDI: "GRAZIE LUCA"

Per Domenico Berardi una storia su Instagram con la foto di Vialli e la scritta: "Grazie Luca". Per l'attaccante del Sassuolo anche le mani in preghiera e un cuore.

TOLOI, UN CUORE PER VIALLI

Il difensore dell'Atalanta ha ricordato Vialli con una storia su Instagram con il post della Nazionale: "Non ti dimenticheremo mai".

DONNARUMMA: "UN LEADER IN CAMPO E FUORI"

"Un grande campione, un leader in campo e fuori, un esempio per tutti noi. Grazie di tutto. Riposa in pace Gianluca"