Morte Papa, LegaPro: "Esempio di carità, pace e solidarietà"

"Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, i vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, il Consiglio direttivo, i sessanta club di Serie C e la Lega Pro tutta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà". E' quanto scrive la LegaPro nel ricordo di papa Francesco, morto oggi all'età di 88 anni. Tutte le gare in programma per la giornata odierna sono rinviate a data a destinarsi.