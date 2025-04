La morte di Papa Francesco "è una notizia molto triste", "è una perdita molto grande per i cattolici, per il mondo del calcio e per noi argentini". Lo ha detto il calciatore argentino Paulo Dybala in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport in corso a Madrid. Prima della conferenza stampa, a cui partecipano anche Cafu, Fabio Capello, Luis Figo e Ruud Gullit è stato osservato un minuto di silenzio per la morte del Pontefice.