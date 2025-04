Morte Papa, Ceferin: "Non dimentico suo entusiasmo per il calcio"

"Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l'umanità in questi tempi di guerra e di difficoltà. Un'umanità che ora rimarrà orfana di quella voce - instancabile e potente - che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per chiedere rispetto, accettazione e uguaglianza e per implorare una pace che è sempre sembrata lontana, eppure sempre più desiderata dal cuore del mondo". É il messaggio del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, sulla scomparsa del Santo Padre, morto oggi a 88 anni. "Non posso dimenticare nemmeno il suo entusiasmo per il calcio, una passione coltivata fin dalla giovinezza, che testimonia uno spirito gioioso e la sua capacità di connettersi con le persone attraverso il calore e un senso di umanità condivisa", aggiunge. "La Uefa esprime sincere condoglianze ai fedeli cattolici di tutto il mondo e al Vaticano per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco", si legge ancora nella nota.