Morte Morosini: assolti i tre medici imputati

Sono stati tutti assolti dalla Corte d'Appello di Perugia i tre medici Vito Molfese, Manlio Porcellini ed Ernesto Serafini che erano stati condannati per omicidio colposo in relazione alla morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini, deceduto a 26 anni il 14 aprile 2012, dopo essersi accasciato sul prato dello stadio Adriatico durante il match contro il Pescara per una cardiomiopatia aritmiogena.