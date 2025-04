Morte Maradona, i medici: "Non doveva essere operato alla testa"

Luque, oggi uno dei 7 imputati di omicidio semplice, decise invece di trasferirlo nella Clinica Olivos di Vicente López, nella provincia di Buenos Aires. Per il medico clinico Marcos Correa, a decidere di trasferire Diego dall'Ipensa "fu Luque, non c'erano familiari. Il paziente (Maradona) aveva fiducia in quello che gli diceva e lui (Luque) ha parlato con Maradona dicendogli che bisognava operarlo". Anche per il quarto medico, Martín Cesarini specializzato in neurología dell'Ipensa, Diego "clinicamente non mostrava un deficit che giustificasse un intervento".