Morte Commisso: il 26 gennaio messa in Duomo a Firenze

Messa in suffragio di Rocco Commisso il 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze. E' quanto reso noto dalla famiglia del presidente viola scomparso il 16 gennaio scorso e dalla Fiorentina spiegando che "sarà questa l'occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze e ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze". Sempre la Fiorentina oggi ha reso noto che i funerali di Commisso, che si terranno nella chiesa di St.Patrick a New York il 21 gennaio alle 10 (le 16 in Italia), "potranno essere seguiti anche attraverso i due link messi a disposizione dalla St. Patrick's Cathedral: https://www.youtube.com/live/ewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz e saintpatrickscathedral.org/live". Per la Fiorentina ai funerali a New York sarà presente il dg Alessandro Ferrari. Parteciperà anche l'ex direttore sportivo Daniele Pradè. Ci sarà inoltre la sindaca di Firenze Sara Funaro.