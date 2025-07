Morte Celeste Pin, la seconda moglie: "Ha cambiato umore dopo una telefonata ricevuta"

"Mi è stato riferito che qualcosa è cambiato improvvisamente nel suo umore dopo una telefonata ricevuta mentre era in vacanza a Castiglione della Pescaia con degli amici", ha aggiunto la donna in relazione all'ipotesi di un suicidio di Celeste Pin, in cura da anni per una depressione. "Anche un suo amico ha notato che si era improvvisamente rabbuiato: da lì, a quanto pare, è iniziato tutto - ha continuato -. Almeno così mi hanno detto, anche perché io non lo sentivo da qualche giorno visto che con mia figlia eravamo in crociera".