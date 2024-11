Massimo Moratti potrebbe tornare nel mondo del calcio: si valuta l'acquisizione della Spal

L'interessamento di Moratti per la Spal sarebbe in realtà frutto della decisione del patron Joe Tacopina di puntare all’acquisizione del Tranmere Rovers, club calcistico che milita in League Two (campionato di quarta serie inglese). L'imprenditore statunitense sarebbe pronto ad acquisire l'80% della squadra britannica insieme al rapper Asap Rocky cedendo così la Spal a una cordata milanese guidata da Moratti.