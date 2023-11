Monza, Pessina: "Colombo farà una grande carriera, il nostro obiettivo..." 

Nono in classifica e rilanciato dal successo di Verona, il Monza punta l'Europa. I brianzoli, che sabato sera (fischio d'inizio alle ore 20,45) se la vedranno col Torino all'U-Power Stadium, conteranno ancora su Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, dopo il gol al Bentegodi. Per lui assicura anche il compagno e capitano dei biancorossi Matteo Pessina: "Ha tutte le potenzialità per fare una grande carriera - assicura il centrocampista nell'intervista rilasciata in esclusiva a Sportmediaset -. È un ragazzo intelligente ed ha pure grande tecnica. Sono sicuro che farà una grande carriera. Il nostro obiettivo? Concentriamoci sulla salvezza adesso, poi quando arriverà penseremo all'Europa. ll campionato è ancora lungo. Nel prossimo turno sono contento di ritrovare Juric: ci siamo aiutati a vicenda (al Verona, ndr) condividendo tanto".