Monza, Palladino: "Pablo un miracolato, daremo tutto anche per lui"

VERSO MONZA-BOLOGNA

Il tecnico dei biancorossi alla vigilia della gara col Bologna: "La squadra ha reagito bene soprattutto quando ha saputo che era fuori pericolo"

© Getty Images "È stata una settimana particolare, emotivamente pesante per quanto successo a Pablo Marì. Non è che la squadra non volesse giocare, eravamo scossi. Inizialmente si pensava a un rinvio, ma la squadra ha reagito bene soprattutto quando ha saputo che Pablo era fuori pericolo. È un miracolato, ci mancherà anche e soprattutto a livello umano. Il nostro dovere è giocare e andare in campo e dare tutto anche per il nostro compagno". Così il tecnico del Monza Raffaele Palladino racconta i terribili giorni dopo l'accoltellamento del difensore spagnolo nel centro commerciale di Assago (Milano). "Quando succede una cosa così grave è normale che ci possa essere un contraccolpo psicologico - ha proseguito nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Bologna - Dopo ci siamo parlati anche fra di noi e abbiamo capito che la cosa poteva anche essere molto più grave. Ci deve essere da parte nostra una reazione importante, siamo dei professionisti e dobbiamo essere bravi anche a mettere in campo ciò che abbiamo vissuto nel corso della settimana. Il contraccolpo lo abbiamo subito, ma fra l'essere negativi e positivi dobbiamo essere positivi".

E ancora: "Ci tengo a fare a nome di tutta la squadra le condoglianze alla vittima di Assago Luis Fernando Ruggieri, ci ha scosso tantissimo. Il pensiero va a lui ed a tutti gli altri feriti. È stata una settimana molto triste, ma per come è andata per Pablo Marì dobbiamo essere felici. Sulla gara contro il Bologna: "La difesa a 4 potrebbe essere una soluzione. La squadra risponde bene anche a questi possibili cambi. Petagna? Sta bene, sta recuperando. A Udine ha fatto bene, con il Milan non era semplice. In questa settimana ha dato continuità al suo lavoro, ma è chiaro che ha bisogno di continuità e di minuti nelle gambe. A partita in corso anche lui può essere una delle opzioni a disposizione. Rovella? È un giocatore straordinario, fondamentale per noi perchè garantisce qualità e dinamismo. Per quanto riguarda Ranocchia sono felice, perché è un giovane che come altri sta crescendo".