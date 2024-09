Monza, debutto con assist per Kevin Martins. Chi è l'erede di Oba Oba

Figlio d'arte

Nesta decide di far esordire in prima squadra il figlio dell'ex nerazzurro. Scelta ripagata: prestazione convincente per il classe 2005

Per il Monza di Alessandro Nesta iniziano ad arrivare anche le buone notizie. La prima vittoria stagionale arriva dalla Coppa Italia con un convincente 3-1 contro il Brescia. Oltre ad aver ottenuto il passaggio del turno, i brianzoli sperano anche in una buona dose di fiducia e autostima per conquistare così i primi tre punti in campionato. I biancorossi possono sorridere anche per la prestazione di un figlio d'arte che ieri ha fatto il suo debutto assoluto in prima squadra: si tratta di Kevin Martins e il cognome, a molti, suonerà familiare. Suo papà è l'ex Inter Obafemi, passato alla storia come Oba Oba.

La carriera del giovane Kevin, classe 2005, inizia a, sua città natale: i colori non sono però gli stessi indossati dal padre, che a suon di capriole dopo ogni gol, ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri. Martins, infatti, muove i suoi primi passi su un campo da calcio con le giovanili del. Buon sangue, però, non mente e nel 2018, all'età di 13 anni, passa all'. Tra Under 17 e 18, colleziona 26 presenze, sei gol e tre assist. In questi anni, più precisamente il 22 novembre 2019, arriva anche il debutto con l'

Nel gennaio 2023 ecco il trasferimento al Monza. In Brianza inizia pian piano ad affermarsi come ala destra anche se più volte viene utilizzato da centrocampista, sempre sulla stessa fascia, e da seconda punta. Nelle prime cinque giornate del campionato Primavera 24/25, parte tutte le volte da titolare e mette a referto due assist, il primo contro il Lecce e il secondo contro la Lazio. Il terzo della stagione arriverà proprio al debutto con la prima squadra dopo soli quattro minuti per il gol di Kyriakopoulos. La prestazione di Coppa va ben oltre il passaggio decisivo per il proprio compagno. Tutti sono rimasti colpiti dalle numerose sgasate sulla fascia destra e da un gran dribbling nel corso del primo tempo.

Si può dire che il passato in nerazzurro, sia suo che di suo padre, gli sia rimasto nel sangue: sul suo profiloha infatti più volte dichiarato di essere un. La vita, però, gli ha riservato numerosi incroci con il diavolo: la sua prima esperienza ad alti livelli è con il Milan e il destino vuole che ora si ritrovi a debuttare in prima squadra con Nesta in panchina e a giocare nel Monza di, che con, prima che i due rilevassero i brianzoli, ha reso i rossoneri vincenti in tutto il mondo.

La strada per Kevin Martins, però, è ancora lunga. A soli 19 anni sa che complice il cognome che porta e dopo la partita contro il Brescia le pressioni su di lui ora potrebbero crescere notevolmente. Meglio quindi concentrarsi sul pallone e continuare a migliorare: il talento c'è e presto potrebbe essere un'arma in più nel Monza di Nesta. La lista dei figli d'arte del nostro campionato potrebbe non essere ancora finita.