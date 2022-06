"Monza - Destinazione Paradiso": lo speciale su Italia 1 e Sportmediaset.it

Giovedì 2 giugno, in seconda serata su Italia 1, in onda lo speciale a cura della redazione di SportMediaset «Monza – Destinazione Paradiso», per celebrare la storica promozione in Serie A del club brianzolo. Il Monza conquista la massima serie per la prima volta nella sua storia, lunga ben 110 anni. Lo storico traguardo è stato raggiunto domenica 29 maggio, dopo la vittoria sul Pisa nella finale playoff di Serie B. Un’impresa che porta la firma del presidente Silvio Berlusconi e dell’amministratore delegato Adriano Galliani che hanno rilevato il club nel settembre del 2018. In tre anni e nove mesi il Monza compie un doppio salto, dalla Serie C alla Serie A. E l’anno prossimo siederà al tavolo con i grandi.Lo speciale sarà visibile anche in live streaming su Sportmediaset.it.